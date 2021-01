Pech voor Aerts die forfait moet geven voor BK na val op training

Enkele dagen voor het BK veldrijden kwam Thijs Aerts ten val tijdens een trainingsrit. Hij verbrijzelde een vingerkootje en moet nu passen voor het BK van zondag.

Thijs Aerts is de broer van Toon, maar hij rijdt niet zo veel vooraan als zijn broer. Al lukte het hem wel om regelmatig een top 10 notering te laten noteren.

Na een val is een vingerkootje aan de wijsvinger van zijn linkerhand verbrijzeld geraakt. In het AZ van Malle werd er een pin in de vinger geplaatst, maar die laat hem niet toe om toch van start te gaan op het BK in Meulebeke.