Topsprinter van Deceuninck-Quick.Step wil in 2021 monument winnen: "Daar ben ik nog nooit in topconditie geweest"

Het eerste jaar van de Ierse sprinter Sam Bennett bij Deceuninck-Quick.Step was een schot in de roos. Bennett kwam 7 keer als eerste over de streep en won bovendien de groene trui in de Tour.

Voor 2021 zal ook de Ronde van Frankrijk zijn hoofddoel zijjn, maar in het voorjaar heeft hij ook enkele doelen voor zichzelf. "Ik ben nog nooit in topvvorm geweest in Milaan-Sanremo. Ik zou daar graag eens meestrijden voor de overwinning", vertelt hij bij Cyclingnews.

"De voorbije twee jaar zat ik zal dichter in de finale, maar was toch niet sterk genoeg. In topvorm zou ik wél over de Poggio raken met het peloton", is hij zelfverzekerd.

In de Ronde van Frankrijk wil Bennett niet noodzakelijk voor het tweede jaar op rij de groene trui winnen. "Ik ga er wel naartoe om etappes te winnen. In 2021 zijn er alleszins meer kansen dan in 2020. Of de groene trui een doel is, zal afhangen van hoe we ervoor staan. Het was heel lastig dit jaar en ik denk dat het verdedigen van die groene trui toch enkele procentjes kost als je voor ritoverwinningen gaat", vindt hij.