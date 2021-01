Sagan rijdt dit jaar wel openingsweekend Omloop-Kuurne

Peter Sagan rijdt niet altijd de typische voorbereiding richting Vlaamse klassiekers. Zo laat hij het openingsweekend met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne regelmatig links liggen. Maar in 2021 zal hij er wel aan de start verschijnen.

Het is van 2017 geleden dat Peter Sagan de Omloop gereden heeft. Hij werd er toen tweede, achter Greg Van Avermaet. Een jaar eerder moest hij ook al Greg Van Avermaet voor zich dulden in Gent. In 2010 reed hij ook al eens de Omloop, zonder rol van betekenis te spelen.

In Kuurne-Brussel-Kuurne kon hij wel al een keertje winnen. Want in 2017 won hij in de sprint voor Jasper Stuyven. In 2016 was hij er 7e.

De afgelopen drie jaar paste hij dus telkens voor het Vlaamse openingsweekend. Hij verkoos steevast om te openen in de Tour Down Under, maar die wedstrijd is dit jaar afgelast. Hij zal dit seizoen nog driemaal op trainingskamp gaan voor hij aan het seizoen start.