Wout van Aert maakt het waar en is ruimschoots de beste op BK

Herbeleef hieronder het BK bij de mannen.

FINISH: Wout van Aert is Belgisch kampioen! Hij wint in Meulebeke, voor Aerts en Vanthourenhout.

16u17: Van Aert gaat weldra de handen in de lucht steken. Hij heeft de verwachtingen helemaal waargemaakt.

16u12: Door een mindere passage door het zand van Vanthourenhout ligt Aerts nu echt wel in pole position voor de tweede plaats. De laatste ronde is ingezet.

16u10: Vanthourenhout zit nu toch in het verweer.

16u06: Aerts en Vanthourenhout geven mekaar geen duimbreed toe.

16u02: De kloof tussen Van Aert en zijn achtervolgers is nu een kleine halve minuut.

15u58: De achterstand van Sweeck op Aerts en Vanthourenhout bedraagt al snel tien seconden.

15u54: Sweeck moet nu wel een gaatje laten.

15u53: Vanthourenhout is voorbij Sweeck naar de derde plaats gegaan. Het is momenteel een trio met ook Aerts bij. Die laatste is wel het volle pond aan het geven.

15u51: Van Aert loopt nu toch weer uit richting de 25 seconden.

15u47: ​Opgave Iserbyt, die buiten de top vijftien verzeild geraakt was.

15u46: Toch even een wat moeilijk moment voor Van Aert, maar hij heeft natuurlijk marge. Overigens rijdt achter het duo Aerts - Sweeck ene Michael Vanthourenhout op een vierde plaats.

15u41: Van Aert blijft aan een razendhoog tempo verder crossen. Zijn voorsprong bedraagt al meer dan twintig seconden. Sweeck bijt op de tanden om Aerts te kunnen blijven volgen.

15u37: Er is verval bij Sweeck. Aerts gaat er naartoe rijden.

15u32: Het is afzien voor Sweeck, hij moet Van Aert laten gaan. Toon Aerts rijdt rond op een derde plek.

15u29: Van Aert trekt door. Hij en Sweeck zijn met twee weg. Sweeck zal zich nu in tweede positie houden, in de hoop om Vanthourenhout te laten terugkomen. Maar het is de vraag of er van terugkomen sprake gaat zijn.

15u26: Iserbyt zit op liefst 33 seconden. Dat lijkt al game over.

15u24: Van Aert is onder stoom gekomen. Hij komt tot bij Sweeck.

15u19: Nadat Hermans de kopstart nam, legt Sweeck nu het tempo op.

15u17: Enkele jongens haken in elkaar. Vanthourenhout en Iserbyt verliezen veel tijd.

START: Ze zijn vertrokken!

VOORAF: De mannen beginnen eraan om 15u15!