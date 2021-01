Corona-uitzonderingsregel voor Van der Poel, Van Aert en co op komst? VDP hakt knoop door over stage

Geen Nederlands kampioenschap voor Mathieu van der Poel en zo had de Nederlander een 'vrij weekend'. In aanloop naar het WK in Oostende geen overbodige luxe, sowieso niet. Maar wat met een stage?

Een week geleden gaf Mathieu van der Poel al aan dat hij graag zou vertrekken met zijn ploeg Alpecin - Fenix op stage naar Spanje. Quarantaine? Een eventuele quarantaine van zeven dagen in België bij terugkeer zou hem eventueel wel tegenhouden van vertrek. De ploeg vertrekt maandag, volgens Het Laatste Nieuws trekt VDP wel degelijk mee. Er zou gewerkt worden aan een uitzonderingsregel voor individuele topsporters, waarbij zij niet in quarantaine moeten bij terugkeer. Het Nieuwsblad spreekt dat dan weer tegen, maandag mogelijk meer nieuws.