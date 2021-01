Heel veel interesse en einde contract, Wout Van Aert komt nu zélf met duiding over toekomst

De waarde van Wout Van Aert is sinds dit weekend weer een beetje extra doorgestegen. Alweer een Belgische titel erbij, alweer extra publiciteit - al is Van Aert sowieso al een 'merk op zich'. Na de race kwam hij ook terug op zijn toekomst.

Aan interesse in Van Aert geen gebrek de voorbije maanden en jaren. Elke ploeg (die hem kan betalen) zou hem namelijk graag voor hém in het peloton zien rijden.

Ze proberen hem ook te paaien: bij Jumbo-Visma is het in een Tour de France toch vooral werken voor Roglic en/of Dumoulin, andere teams zouden hem een vrije(re) rol kunnen aanbieden.

100% in orde

Maar de Belgisch kampioen wil blijven bij zijn team, ook na dit jaar - eind 2021 is hij einde contract. Hij zit uiteraard wel gezellig aan de onderhandelingstafel.

"Het ziet er goed uit, ik zit in een luxueuze positie. Liefst had ik gehad dat het al rond was, maar het moet natuurlijk 100% in orde zijn."