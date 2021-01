Trek-Segafredo doet plannen uit de doeken: Stuyven voert mee klassieke kern aan, Nibali rijdt Giro én Tour

Bij Trek-Segafredo hebben ze hun ambities aangekondigd voor het nieuwe wielerseizoen. Die zijn er op verscheidene terreinen, met verschillende kopmannen ook. In de klassiekers mag Jasper Stuyven die rol alvast op zich nemen, samen met Mads Pedersen.

Nadat Jasper Stuyven vorig jaar de Omloop Het Nieuwsblad won, hopen ze bi Trek-Segafredo op nog meer succes in de klassiekers met onze landgenoot. Naast hem krijgt ook Mads Pedersen, voormalig wereldkampioen en winnaar van Gent-Wevelgem, de status van kopman. Samen zullen ze overigens ook aan de start verschijnen van de Tour.

Ook aanwezig in de Tour van 2021: de winnaar van de editie van 2016, Vincenzo Nibali. Dat zal dan de 25ste grote ronde zijn die hij rijdt in zijn carrière. Want eerder in het jaar komt Nibali ook aan de start van de Giro. Daar kan hij mogelijk nog eens een gooi doen naar een derde eindzege.

CICCONE KOPMAN IN VUELTA

Voorts rekent Trek-Segafredo ook op een sterk seizoen van Bauke Mollema en Giulio Ciccone. Die laatste zal als kopman uitgespeeld worden in de Ronde van Spanje.