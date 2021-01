Duidelijkheid bij Bora-Hansgrohe: "Sagan misschien wel gemotiveerder dan voordien en is kopman in klassiekers"

Voor Peter Sagan moet 2021 het jaar worden waarin hij het ongelijk van vele criticasters helemaal bewijst. De aanzet gaf hij al in de Giro, in het nieuwe seizoen moet er een vervolg komen. Niet enkel in de grote ronden, ook in de klassiekers.

Die sloeg de Slovaak vorig jaar over. Tot spijt van Daniel Oss, zijn trouwe luitenant bij Bora-Hansgrohe. "Ik heb de klassiekers zonder Peter moeten rijden en heb hem zeker gemist", bekent de Italiaan tijdens een persmoment. "Dit jaar is hij er gelukkig weer bij, misschien wel gemotiveerder dan voordien." Ook over de rol van Sagan bestaat geen discussie, ook al haalde Bora-Hansgrohe ook Politt in huis. Misschien om ook wat druk te houden op de drievoudig wereldkampioen. "Door de komst van Nils Politt hebben we op tactisch vlak meer mogelijkheden, maar het is duidelijk dat Peter opnieuw kopman zal zijn." Sagan is nog altijd gretig om goed te presteren De verhalen als ware Sagan de motivatie verloren spreekt Oss formeel tegen. "Hij is nog altijd gretig om goed te presteren. Hij vindt het nog altijd geweldig om te winnen." Ook uitkijken of hij dat ook nog eens kan in de Tour. Vorig jaar lukte het immers niet. Daarnaast wil Bora-Hansgrohe ook met Kelderman voor het klassement gaan in de Tour. Als Sagan aan de start komt in de Ronde van Frankrijk, moet er dus weer op twee fronten gestreden worden. "Je kan de Tour ook winnen op de laatste dag. Het is dus mogelijk om zowel geel als groen te pakken."