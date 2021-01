Wellens heeft gekozen voor welke grote ronde hij gaat en ziet Spelen niet zitten: "Ik wil ook graag klassieker winnen"

Tim Wellens heeft besproken wat zijn grote doelen worden in 2021. Vorig jaar schitterde hij in de Vuelta. Die zal hij links laten liggen voor de Tour. Voorts denkt hij vooral aan het WK en de klassiekers. Aan de Olympische Spelen niet zozeer.

"In 2021 zal ik de Vuelta niet rijden, maar wel de Tour", kondigt Wellens aan. "Eén grote ronde rijden per jaar is al niet slecht. De Giro en de Tour zijn de moeilijkste grote ronden. Het is moeilijk om te zeggen dat ik tijdens de Vuelta van vorig jaar mijn beste vorm ooit haalde."

Wellens is uiteraard niet alleen bezig met de grote ronden. "Ik stel me niet enkel tevreden met etappezeges in rittenkoersen, al is dat niet slecht. Ik wil ook graag een grote klassieker winnen. Als ik eentje mag kiezen, zou het Luik-Bastenaken-Luik zijn. Als het een andere klassieker is, is het ook goed."

VRAAGTEKEN BIJ WAALSE PIJL

Om in Luik top te zijn, heeft Wellens veel over. Zelfs de Waalse Pijl skippen is een optie. "Het is een vraagteken of ik de Waalse Pijl ga rjden. Het idee hierachter is om fris aan de start van Luik-Bastenaken-Luik te komen, maar voorlopig is het nog een vraagteken."

Het sportevent van het jaar in België wordt ongetwijfeld het WK in Leuven. "Zoals elke Belg wil ik graag het WK rijden. Het roept bij mij het gevoel op van de Tourstart in Brussel. De sfeer zal wel anders zijn, omdat er dan één week lang events op het programma staan."

LEUKE ERVARING HOEFT GEEN VERVOLG

Voor het WK kunnen ze Wellens warm maken, voor de Olympische Spelen ditmaal niet bepaald. "Ik heb een leuke ervaring gehad in Rio. Dit jaar komt de wedstrijd op de Spelen vlak na de Tour, het is een verre verplaatsing, je hebt de jetlag. De Olympische Spelen is iets wat nu slecht uitkomt. De plaatsjes zijn sowieso al duur, Ik heb er niet zo veel zin in."