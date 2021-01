Verwachtingen Zdeněk Štybar zijn niet veranderd: bepaalde aanpak moet hem top maken in Roubaix

Zdeněk Štybar is ook op zijn 35ste één van de pionnen waar ze bij Deceuninck-Quick.Step met plezier op rekenen. Hij blijft een troef om in de ploeg te hebben in de klassiekers. De Tsjech is dan ook van plan om een goed voorjaar te rijden in 2021.

Heel veel zaken omtrent Štybar wijzen op continuïteit. Zo ook zijn periode bij zijn ploeg. "Ik begin aan mijn elfde seizoen bij Deceuninck-Quick.Step, de verwachtingen zijn dezelfde als de voorbije jaren: een goede start van het seizoen beleven en dan die vorm aanhouden tot Parijs-Roubaix." Ik wil naar de Spelen en het WK Dat zijn we van hem ook gewend. Toch belooft het een apart jaar te worden, met enkele events waar het extra naar uitkijken is. "Ik wil ook naar de Olympische Spelen gaan en deel uitmaken van de WK-ploeg. Het parcours bevalt me enorm." Al wil Štybar zich niet te veel blind staren op een bepaalde wedstrijd. "Elke koers die ik rijd is belangrijk. Ik zal alles geven elke keer ik een rugnummer opspeld."