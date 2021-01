Julien Vermote op stage... solo: "Ik denk niet dat het allemaal Evenepoels of Pogačars zijn"

In de situatie van Julien Vermote wil je als wielrenner niet verzeild geraken. Iedereen kent de impact van het coronavirus op de koers. Er zijn renners die uit de boot vallen en Vermote hoort daar voorlopig nog bij. Heel mooi is het wel hoe hij weigert op te geven.

Vermote gaat zelfs alleen op stage, naar Calpe. "Als je niets doet, zul je zeker nergens geraken", redeneert hij bij Cyclingnews. "Het is een moeilijke situatie, maar uiteindeljik ben ik prof en weet ik wat ik moet doen. Ik ben nog altijd aan het trainen, want ik hoop nog een kans te krijgen. Als je die kans krijgt, moet je klaar zijn."

Alleen op stage gaan, er moeten toch plezantere dingen zijn. "Ik heb eerder al stages op mijn eentje gedan, al is het anders als je weet dat je een ploeg hebt. Deze keer is het meer een investering. Ik heb nog altijd dezelfde trainer. Die heeft een trainingsprogramma voor twee weken opgesteld, dat maakt het gemakkerlijker. Ik heb nog altijd het gevoel dat ik de structuur en de steun heb, dat helpt me."

NIEUWE STRATEGIE

Dat is wel een bijzonder belangrijke houvast. "Als je je volledige training ook nog zelf moet organiseren, dat maakt het extra zwaar." Vermote heeft ook wel gezien dat veel ploegen vooral jonge neoprofs hebben aangetrokken. "Dat is de nieuwe strategie. Als het in een paar teams gebeurt, gaan anderen dat kopiëren. Maar ik denk niet dat het allemaal Evenepoels of Pogačars zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog van waarde kan zijn."