Spilfiguur in Operatie Aderlass moet voor bijna vijf jaar de cel in en krijgt ook tijdelijks beroepsverbod

In de rechtszaak rond Operatie Aderlass is het tot een uitspraak gekomen over de meest geviseerde persoon, dokter Mark Schmidt. Hij heeft onder meer renners als Preidler, Petacchi en Denifl van bloeddoping voorzien. Dat heeft hij tijdens het proces ook bekend.

Operatie Aderlass speelde zich lang niet enkel in wielermiddens af. Het is na een kampioenschap in de skisport begin 2019 dat de zaak aan het licht kwam. Na een huiszoeking werd Mark Schmidt gearresteerd en werd het duidelijk dat hij de grote spilfiguur was.

Schmidt was de arts die tientallen topsporters in staat stelde om bloeddoping te hanteren. Een rechtbank in München heeft zich nu over de man uitgesproken. Schmidt is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en tien maanden. Hij mag ook drie jaar het beroep van dokter niet uitoefenen.

NIET DE ZWAARSTE STRAF

Een behoorlijk zware straf is dus uitgesproken, maar niet de zwaarste. De openbare aanklager had immers gevraagd om hem voor vijf jaar en zes maanden naar de cel te sturen en hem een beroepsverbod van vijf jaar te geven.