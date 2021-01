📷 O zo mooi, waarom eens geen 'witte' Parijs-Roubaix? Bos van Wallers ondergedompeld in laagje sneeuw

Voor een witte kerst zijn zeker wel fans te vinden. En een witte Parijs-Roubaix, zou dat iets zijn? We kunnen er ons alleszins een beeld van vormen wat het zou geven. Ook op het parcours van de Helleklassieker heeft het immers gesneeuwd.

Parijs-Roubaix gaat dit jaar door op zondag 11 april. Voor de kasseispecialisten is het nu al uitkijken, zeker omdat de editie van vorig jaar niet is kunnen doorgaan. Wat wel handig is als je over de kasseien moet rijden, is dat je ziet in welke staat ze zijn.

Als Parijs-Roubaix vandaag verreden zou worden, zou dat in het Bos van Wallers alleszins niet mogelijk zijn. Zaterdag is een sneeuwzone over ons land getrokken, maar ook in Frankrijk is er dus aardig wat sneeuw gevallen.

Dat kan ook prachtige beelden opleveren. Een foto op het Twitteraccount Les Amis de Paris-Roubaix is daar een perfect voorbeeld van. Er is een enig mooi plaatje van het Bos van Wallers te zien, met een wit laagje sneeuw bovenop de kasseien.