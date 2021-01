'Nummer 3 uit de Tour van 2014 slaat editie van 2021 over en kiest voor de Giro'

Eén bepaalde renner die in het verleden al op het podium van de Tour stond hoeven we dit jaar niet aan de Grand Départ te verwachten. Het gaat om Thibaut Pinot. De Fransman kende de laatste jaren weinig geluk en succes in de Tour.

Volgens BFM TV en RMC Sport gaat Thibaut Pinot niet aan de start komen van de Tour, maar rijdt hij wel de Giro. Dat deed hij overigens ook al in 2017 en 2018. In zijn eerste deelname aan de Giro eindigde hij toen op een verdienstelijke vierde plaats. In 2018 reed hij de Giro niet uit.

Deze vermoedelijke keuze voor de Giro komt niet uit de lucht gevallen, want de voorbije jaren kon Pinot in de Tour door verscheidene redenen de hoge verwachtingen van de Fransen niet inlossen. Na zijn podiumplaats in 2014 volgden nog vijf deelnames. Drie keer reed hij de Tour niet uit, die twee andere keren eindigde hij niet in de top 15.

ANDERE AANPAK BIJ PLOEG

Het is ook niet onlogisch dat Groupama-FDJ het in de Tour anders wil aanpakken. Wellicht komt het dit jaar aan de start met Arnaud Démare. Die werd vorig jaar nog naar de Giro gestuurd, omdat de ploeg alles op het klassement van Pinot zette. Démare werd sprintkoning in de Giro en won vier etappes.