Ploegmaat bijzonder lovend voor Van der Poel op en naast de fiets: "Een unieke kampioen, er is niemand zoals hij"

Waar kunnen ze Mathieu van der Poel beter inschatten dan bij zijn eigen ploeg? Sinds 2020 rijdt ook Kristian Sbaragli bij Alpecin-Fenix. Hij heeft niets dan lovende woorden voor Van der Poel. In het voorjaar van '21 gaat Sbaragli zich uit de naad werken voor de Nederlander.

Dat is alvast het plan. "Ik zal normaal het eerste deel van het seizoen aan de zijde van Mathieu rijden", kondigt Sbaragli aan bij Tuttobiciweb. Het programma voor de rest van het jaar is nog niet duidelijk, maar Sbaragli vindt het wel een eer Van der Poel te kunnen ondersteunen. "Mathieu is een fenomeen, een unieke kampioen."

Het zijn geen holle woorden. Bovendien kan ook de manier waarop Van der Poel met zijn teamgenoten omgaat op veel appreciatie rekenen. "Er zijn er veel die goed met de fiets kunnen rijden, maar niemand zoals hij. Naast de fiets is hij erg rustig, hij is beschikbaar voor iedereen."

Mathieu denkt nooit dat hij er al is

Sbaragli buigt zich over wat nu juist de grootste kracht is van Mathieu van der Poel. De Italiaan denkt dan toch vooral aan de ingesteldheid van zijn kopman. "Hij neemt de dingen luchtig op. Hij denkt nooit dat hij er al is, maar denkt aan de volgende doelen en hoe hij nog kan verbeteren."