Brit zag bij Lotto Soudal wens tegen alle verwachtingen in in vervulling gaan: "Dat was een echte stamp onder de kont"

Het wielerjaar 2021 betekent bij Lotto Soudal ook het tweede seizoen met de Britse renner Matthew Holmes in de ploeg. Dat was vorig jaar nog een verrassende nieuwkomer. Hij bewees zich wel meteen door in de Tour Down Under te winnen op Willunga Hill.

U weet wel, die helling waar Richie Porte werkelijk elk jaar wint. Behalve in 2020, want toen was Holmes daar de beste. "Die overwinning doet het normaal voelen dat ik in de WorldTour rij. Ik word er vaak aan herinnerd", zegt de renner van Lotto Soudal aan CyclingWeekly.

MEER RESPECT

Holmes is blij dat hij bij Lotto op het hoogste niveau kan koersen. "Het is zeker leuker in een WorldTour-ploeg te rijden dan in een continentale ploeg, want dan krijg je meer respect. Dat is een groot verschil. Ik had al opgegeven om ooit de WorldTour te halen."

Het is voor hem een hele weg geweest om daar te geraken. "Na mijn jaren bij de junioren en U23 was ik zeker dat ik goed genoeg was, maar je krijgt zoveel tegenslagen en dan denk je dat het nooit gaat gebeuren. De voornaamste reden waarom het toch gebeurde is dat mijn voormalig team Madison Genesis ermee stopte. Dat was een echte stamp onder de kont."