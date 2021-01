Sven Vanthourenhout over selectie elite mannen: "Geen verrassing dat Wout van Aert onze kopman is"

De selecties voor het WK veldrijden zijn bekend van ons land. Wout van Aert is uiteraard de kopman bij de elite mannen, maar met een Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck zijn er ook nog andere renners die op de voorgrond kunnen treden.

Sven Vanthourenhout gaf zelf meer uitleg over zijn selectie op de persconferentie. Het is geen verrassing dat Wout van Aert de kopman is", vertelde de bondscoach. "We hebben opnieuw de betere van Aert gezien."

Toch houdt Vanthourenhout ook rekening met andere renners. "Laurens Sweeck doet het altijd uitstekend in het zand en Michael Vanthourenhout is aan een uitstekend seizoen bezig. Daarnaast is Toon Aerts sterker aan het worden en ook met Iserbyt moet rekening gehouden worden."