Lefevere is "dom geweest": "Hij scoutte Pogacar en Bjerg met ons geld en nam ze mee ..."

Ook in het wielrennen beginnen transfers een nieuwe rol te spelen stilaan, zoals het in het voetbal al langer dan vandaag is. Patrick Lefevere ziet wie daar een ferme hand in heeft en laat zich uit over de zaak.

Zo trok Marc Hirschi onlangs naar UAE. "Voor hen is het makkelijk: Gianetti hoeft maar naar de sjeik te bellen en het geld ligt er", aldus Lefevere in De Tribune. Hij is verder ook duidelijk over Joxean Matxin, ex-scout bij Deceuninck - Quick-Step en nu actief als ploegleider voor UAE: "Ik ben twee jaar geleden dom geweest." Principe "Hij wilde ploegleider worden en we hebben toen zijn contract verscheurd, omdat we veel aan hem hadden verdiend als scout." "Maar: ik had toen moeten stipuleren dat hij van de renners moest blijven die hij met ons geld had gescout. Daar zaten Pogacar, Bjerg en nog anderen bij ... Ik kon die misschien niet (allemaal) betalen, maar het gaat om het principe."

