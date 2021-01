André Greipel kent doelen voor komend seizoen: ervaren Duitser zal in grote ronde te zien zijn

Een overwinning zat er niet in voor André Greipel in 2020, maar de Duitser blijft met zijn ervaring belangrijk voor Israel Start-Up Nation. Zo zal hij komend seizoen onder meer deelnemen aan de Giro.

André Greipel raakte in 2020 niet verder dan een vierde plaats in een rit in de Santos Tour Down Under en een zesde plaats in een etappe van de Tour de France, maar ondanks een seizoen zonder overwinningen blijft Greipel een belangrijke schakel voor Israel Start-Up Nation.

Bij Cyclingnews bevestigde Greipel dat hij volgend seizoen in een grote ronde te zien zal zijn. "De Giro is het doel", legde de Duitser uit. "Het hoofddoel is echter om te leven en te genieten van mijn jeugddroom om renner te zijn. Want als je dat hebt, komt al het andere vanzelf."