Evenepoel slaat mea culpa: "Mijn karakter heeft zich tegen mij gekeerd" en "Slechtste wat er is"

Remco Evenepoel moet nog enkele weken langer rusten vanwege zijn schaambeenbreuk. En dus is het wat afwachten wat 2021 gaat brengen voor de jonge Belg. "Mijn karakter heeft zich tegen mij gekeerd."

“Het is een moeilijke situatie”, gaf Evenepoel al aan in de weekendkrant van Het Nieuwsblad. “Ik weet niet wanneer ik mijn eerste koers zal rijden. Het is een combinatie van chaos en planning”, aldus de jongeling van Deceuninck – Quick-Step.

Wat is rare pijn?

“Er was me vooral duidelijk gemaakt dat ik het moest aangeven als ik rare pijn had. Maar wat is rare pijn? Waarschijnlijk heb ik het niet snel genoeg aan de dokter gemeld. Die fout ga ik in ieder geval nooit meer maken.”

Evenepoel beseft het maar al te goed: “Mijn karakter heeft zich tegen mij gekeerd. Als de dokter zeggen februari, dan zal ik zeggen januari. Dat was mijn fout. Het is goed om gedreven en gemotiveerd te zijn, maar met dit soort blessures is dat het slechtste wat er is.”