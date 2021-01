Jens Reynders blikt terug op stage: "Nooit eerder op die manier gewerkt"

Jens Reynders heeft er een atypische stage op zitten. Het is dan ook koffiedik kijken hoever zijn conditie op dit moment staat.

Reynders probeert alvast ook wat professionele hulp in te roepen om er te geraken. “Ik heb ervoor gekozen om me op het seizoen voor te bereiden middels een hoogtestage, thuis in Rukkelingen-Loon", zegt Jens Reynders aan Het Belang van Limburg. “Ik slaap al een hele poos in een hoogtetent. Tijdens de feestdagen, dus voor aanvang van de stage, zelfs tot op 3.500 meter hoogte.”

En de hulp die hij daarbij krijgt is niet van de minste. “Sportarts Ruud Van Thienen, één van de pijlers bij Victor Campenaerts' werelduurrecord, begeleidt me daarbij. Maar daardoor reisde ik met een vermoeid lichaam af naar de Costa Blanca. Omdat de eerste vier dagen - letterlijk - in het water vielen, kwam ik niet in de verleiding om te veel te trainen.”

Die beperkte trainingsmogelijkheden zorgen voor de nodige onzekerheid. “Ik heb nooit eerder een stage afgewerkt met zo weinig trainingsvolume en -intensiteit als de laatste. Dat maakt dat ik momenteel wat in het duister tast over mijn vormpeil. Andere jaren wist ik op dit moment van het jaar of ik op schema lag.”

Toch voelt Reynders aan zijn lichaam dat het best wel ok zou moeten zijn. “Nu zal ik de verschillende inspanningstests moeten afwachten die voor de deur staan. Ik heb er echter een goed oog in. De laatste dagen van de stage voelde ik stelselmatig de conditie verbeteren. Daarnaast herstelde ik makkelijker.”