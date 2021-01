Jumbo-Visma gaat alweer nieuwe driejarige samenwerking aan: "Mensen helpen om meer te fietsen"

Jumbo-Visma kon onlangs aankondigen met enorm veel samenwerkingen met partners het nieuwe wielerseizoen aan te vatten. Ook is er een partnership gesloten met Swapfiets. Zo drukt Jumbo-Visma niet enkel zijn stempel op de koers, maar op het fietsen in het algemeen.

Jumbo-Visma gaat de komende drie jaar in zee met micromobiliteitsaanbieder Swapfiets, bekend van fietsen met de blauwe voorband in abonnementsvorm voor een vast bedrag per maand. Elke renner, dus ook Wout van Aert, en elk staflid zal beroep kunnen doen op een Swapfiets. Daarnaast zal deze nieuwe partner vooral de opleidingsploeg ondersteunen.

Er is een duidelijke 'match'

"Swapfiets is een innovatieve leider op vlak van fietsen in de stad", zegt Richard Plugge. "Ons team is innovatief qua aanpak. Er is dus een duidelijke 'match'. Dat zal je ook zien in het peloton. We geloven allebei dat hoe meer mensen de fiets nemen, hoe beter dat is voor eenieders gezondheid en voor de leefbaarheid in steden."

Het doel van deze samenwerking is dus duidelijk. "Samen willen we mensen helpen om meer te fietsen, zowel sportief als voor dagelijks gebruik. We hopen dat de volgende grote naam in ons team zijn carrière ooit zal hebben mogen starten op een Swapfiets-racefiets."