🎥 Jumbo-Visma met drietand naar de Tour en met Van Aert voor Monument: "Een grote uitspraak, dat weet ik zelf"

Jumbo-Visma heeft zijn plannen voor 2021 uit de doeken gedaan. Met Wout van Aert, die pas nog zijn contract verlengde, blijft het team grote ambities koesteren. Logisch natuurlijk, na zijn ijzersterk 2020. Ook doet de Nederlandse formatie nog eens een gooi naar Tourwinst.

Onder de titel 'De Proloog' onthullen ze bij Jumbo-Visma wat ze in het wielerseizoen 2021 willen bereiken. Zo trekken ze onder meer naar de Tour met de 'drietand' Dumoulin - Krijswijk - Roglič. Kruijswijk was ook voorzien voor de Tour van 2020, maar moest door een blessure afzeggen. Met Roglič was Jumbo-Visma erg dicht bij de Tourzege, maar in de beslissende tijdrit nam Pogačar hem verrassend het geel af.

Jumbo-Visma geeft die gele droom nog niet op en gaat er dus nog een keertje voor met Roglič. Kan hij het niet afmaken, dan heeft de ploeg dus nog altijd die andere twee ronderenners achter de hand. De Ronde van Frankrijk staat ook opnieuw op het programma van Wout van Aert. Die zou daar overigens meer vrijheid krijgen dan vorig jaar.

Na het WK veldrijden komen voor hem onder meer de Italiaanse koersen, de voorjaarsklassiekers, de Tour, de Olympische Spelen en het WK wegwielrennen eraan. Jumbo-Visma spreekt de ambitie uit om met Van Aert opnieuw een Monument te winnen. "Dat is een grote uitspraak, dat weet ik zelf", reageert Van Aert. "Maar na vorig jaar mag ik denk ik wel vertrouwen hebben om in alle Monumenten kans te maken."