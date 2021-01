Klaas Vantornout heeft weinig contact met crossers: "Als ik nog iemand hoor, is het hij"

Klaas Vantornout vertelt in de aanloop naar het WK in Oostende over zijn contacten met de huidige generatie crossers. Als er één renner is, waar hij nog contact mee heeft, dan is het wel Mathieu van der Poel.

Een rechtstreeks duel tegen van der Poel heeft Vantornout nooit gereden. “Toen hij erbij kwam, wist iedereen dat hij een enorm talent was en tot grootse dingen in staat zou zijn”, vertelt Vantornout aan Krant van West-Vlaanderen. Buiten de cross hadden de twee wel veel contact. “We hebben dezelfde interesse: snelle auto’s. Als wij elkaar spraken, ging het zelden over de cross. Ook nu nog. Als ik nog één iemand uit de crosswereld hoor, is het Mathieu.” Volgens Vantornout heeft van der Poel een totaal andere stijl van trainen ontwikkeld de voorbije jaren. “Mathieu is daar stelselmatig in moeten groeien. In zijn beginjaren won hij op zaterdag en zondag een cross, maar zat hij de maandag een hele dag met crossbrommertjes in het bos te spelen. Een normale mens heeft dan zijn rust nodig, maar hij niet. Hij kon niet stilzitten. Nu gaat het er ook bij hem veel professioneler aan toe.”