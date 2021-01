Patrick Lefevere blijft doorgaan: "Er is niemand die mij kan opvolgen"

Het nieuwe wielerseizoen staat voor de deur. Ondanks zijn 65 lentes blijft Patrick Lefevere doorgaan. En dat zal hij nog een tijdje doen.

Zelf een opvolger klaarstomen, daar heeft Lefevere geen zin in. “Neen, dat is niet mijn ambitie. Dat zou ook niet lukken. Veel mensen stellen mij die vraag. Ik zal een duidelijk antwoord geven. Er is eigenlijk niemand die mij kan opvolgen”, zegt hij aan KW.

Een identieke carrière opbouwen is onmogelijk. “Dat klinkt pretentieus, maar het is de waarheid. Ik heb een eigen weg afgelegd. Ik ben een kind van een ondernemersfamilie. Ik heb een beetje kunnen studeren. Ik ben coureur geweest. Ik heb tien jaar voor Marc Zeepcentrale mogen werken, een zaak zonder geld. Dat heeft me gedwongen om innovatief te zijn.”

En dat heeft ook zo zijn gevolgen voor het moment dat Lefevere opgevolgd moet worden. Hij wil alvast doorgaan tot zijn 70ste. “Walter Godefroot was daarna de ideale leermeester. Ik heb tijd gekregen om te groeien. Dat allemaal heeft ervoor gezorgd dat ik sta waar ik sta. Er is niemand die hetzelfde parcours kan afleggen. Als de dag komt dat ik weg ben, zullen mijn taken door twee of meer personen overgenomen worden.”