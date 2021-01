Remco Evenepoel ging met staff wandelen om hoog leeg te maken: "Wolfpack gaat niet enkel om renners"

Geen gemakkelijke situatie waar Remco Evenepoel mee geconfronteerd wordt. Zijn comeback in de koers zal langer op zich laten wachten dan verhoopt. Toch was Evenepoel mee op stage bij Deceuninck-Quick.Step. Zo kon het team hem ook een hart onder de riem steken.

Remco Evenepoel mag momenteel dan wel niet fietsen, hij blijft onderdeel van Deceuninck-Quick.Step. Met het einde van de stage in zicht postte hij een foto op Instagram. "Ik maak een wandeling met de staff om het hoofd leeg te maken", schrijft Evenepoel erbij. "Dank voor de steun".

De dankbaarheid van Evenepoel is oprecht. "Deze foto toont dat het in de Wolfpack niet enkel om de renners gaat, maar om elke persoon binnen het team." Evenepoel kan thuis zijn revalidatie gaan verderzetten, want de stage in Altea loopt af.

In elk geval is Remco Evenepoel blij nog altijd deel uit te maken van Deceuninck-Quick.Step. Dat laat hiji merken met de hashtag 'wolfpack rules'.