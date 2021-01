"Hop hop gas d'r op, Flitsmeister": trein van Deceuninck-Quick.Step dendert al aardig voor

Op de stage van Deceuninck-Quick.Step is er bij momenten aardig doorgevlamd. De muziek die ze bij de Wolfpack goed kennen, zet daar ook toe aan. Er circuleren beelden waar de renners op de tonen van stevige beats uitpakken met een sneltreinvaart.

De meest recente Instagram Story van Iljo Keisse is meer dan de moeite. Er is te zien hoe een treintje van Deceuninck-Quick.Step een andere ploeg, die aan de rechterkant van de baan rijdt, keihard voorbij knalt aan een beduidend hoger tempo.

Al zijn er zeker ook al lastige dagen geweest op stage. Tim Declerq, Davide Ballerini, Kasper Asgreen en Rémi Cavagna hadden op een bepaald moment wel erg veel last van de wind. Bij het filmpje hoort natuurlijk ook een muziekkeuze en die loopt nogal uiteen.

Het ene moment is Riders On The Storm van The Killers te horen, het andere No Sound But The Wind van Editors. Maar ook: Flitsmeister van Jebroer & Outsiders. Als u met die muziek vertrouwd bent, weet u: dat is het moment dat het hard gaat. "Hop hop gas d'r op, Flitsmeister", is te horen wanneer ze bij Deceuninck-Quick.Step het tempo omhoog jagen.