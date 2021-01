George Bennett rijdt naar een verdienstelijke top tien over de onverharde wegen van 'Gravel and Tar'

George Bennett van Jumbo-Visma had het al aangekondigd: hij zou meedoen aan de Gravel and Tar Classic, een gekende wielerwedstrijd in Nieuw-Zeeland. En vooral: een speciale koers, grotendeels over onverharde wegen. Bennett stond zijn mannetje en finishte in de top tien.

De Gravel and Tar Classic staat bekend als de lastigste wielerwedstrijd in Oceanië waarbij de renners grotendeels over de gravelwegen van Pohangina, een regio in Nieuw-Zeeland, gestuurd worden. Vaak komt het daar ook tot lekke banden of valpartijen en lopen de verschillen op.

Dat laatste was zeker ook in deze editie het geval. Door de situatie met betrekking op het coronavirus stonden overigens enkel Nieuw-Zeelanders aan de start. De meest bekende naam aan de start George Bennett. Hij reed naar een eervolle achtste plaats. Dat was wel op meer dan zes minuten van de winnaar.

Aaron Gate takes the win of the Gravel and Tar Classic from teammate, Luke Mudgway. pic.twitter.com/2ZsLz0olvP — Astrid van Uden (@AstridvanUden) January 23, 2021

Die luisterde naar de naam Aaron Gate, die samen met zijn ploegmaat Luke Mudgway over de meet reed. Samen staken ze de handen in de lucht, het was wel Gate die als eerste over de streep kwam. Bennett reed de wedstrijd overigens niet namens Jumbo-Visma, maar maakte deel uit van de Nieuw-Zeelandse selectie.