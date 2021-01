Stoot Van der Poel Van Aert nog van de troon in de Wereldbeker?

In Overijse vindt zondagnamiddag de laatste manche in de Wereldbeker veldrijden plaats. BIj de vrouwen is Lucinda Brand al zeker van eindwinst, bij de mannen kan Mathieu van der Poel nog voorbij Wout van Aert.

Overijse is een van de meest historische crossen op de kalender en mag misschien wel beschouwd worden als een monument. Wout van Aert kon er echter nog nooit winnen. In het tijdperk na Sven Nys werd er geownnen door Meeusen, Van der Poel (x4) en Toon Aerts.

Favorieten heren

Hopelijk houdt Van Aert daar niet te veel rekening mee en laat hij dat niet in zijn hoofd kruipen want de eindzege in de Wereldbeker staat nog op het spel. Als Van der Poel de cross wint, moet Van Aert tweede worden om de zege binnen te halen. Dat zorgt er ook meteen voor dat Tim Merlier mee mag gaan naar het WK (als dat georganiseerd wordt.)

Vorig jaar werd Tom Pidcock nog tweede in Overijse, misschien kan hij zich nu ook wel tussen de grote tenoren nestelen. Een week voor het WK zal de jonge Brit ongetwijfeld zijn conditie eens willen testen.

Favorieten dames

Bij de vrouwen is Lucinda Brand dus al zeker van de eindzege en wordt het zaak om met de best mogelijke conditie richting WK te trekken. Alvarado lijkt daar alvast in te lukken. De Nederlandse uittredende wereldkampioene was niet top tijdens het seizoen maar is in topvorm teruggekeerd van de stage.

Verder wordt het uiteraard ook uitkijken naar wat Betsema, Worst en Vos kunnen in Overijse met het oog op het WK.