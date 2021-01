Vult Sepp Kuss leemte in na pauze van Tom Dumoulin? "Kopman of medekopman, verschil maakt me niet uit"

Met Primoz Roglic heeft Jumbo-Visma nog altijd een absolute kopman om de grote rondes te betwisten. Met Steven Kruijswijk staat er ook iemand die een podium kan rijden. Maar misschien kan Sepp Kuss wel zijn kans gaan nu Tom Dumoulin een pauze inlast?

De wielerwereld leerde Sepp Kuss pas echt kennen in 2020. Hij bleek vorig jaar een uitstekende helper te zijn in dienst van zijn kopmannen en bleef vaak de kop trekken tot er nog maar enkele renners overbleven. In 2021 kan hij in sommige wedstrijden ook zijn eigen kans gaan.

Zo zal de 26-jarige Amerikaan in de Vuelta de kopman zijn van de ploeg, alsook in de rond van Catalonië. "Het maakt me niet veel uit of ik alleen kopman ben of medekopman. Ik ben zelf nog aan het uitzoeken war voor renner ik ben", vertelt hij.

Kuss is een zeer goede klimmer maar in de tijdritten komt hij nog wat tekort. "Daarom heb ik er in de winter ook hard aan gewerkt. Ik kijk uit naar Catalonië en de Vuelta. De beklimmingen liggen me goed en ik hou van grote rondes. Dat ik mee kan met de beste renners had ik nooit verwacht, besluit hij.