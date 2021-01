🎥 Fabio Aru bedankt het veldrijden maar gaat alsnog passen voor het WK

De terugkeer van Fabio Aru in het veldrijden gaat dan toch niet tot een deelname aan het WK in Oostende leiden. De Italiaan was wel van plan om daar te starten, maar stelt zijn plek in de selectie voor een jongere of een pure crosser.

Aru had al sinds de beloften niet meer gecrosst, maar vond terug plezier in het meedoen aan veldritten deze winter. De Italiaanse bondscoach zette de deur al snel open om ook mee te doen aan het WK. Midden januari kwam dan het bericht dat Aru effectief het WK zou rijden. Daar komt de Vueltawinnaar van 2015 nu op terug. Van op de stage in Girona nam Fabio Aru een videoboodschap op. "Bedankt aan het veldrijden erbij", schrijft hij erbij. Dat duidt al op het belangrijkste onderdeel van zijn boodschap, namelijk dat hij zijn laatste veldrit dit seizoen gereden heeft. Grazie Ciclocross 🙏 pic.twitter.com/uCeGTx6SjO — Fabio Aru (@FabioAru1) January 25, 2021 Aru gaat niet meedoen aan het WK, zodat andere veldrijders die meer tijd gestoken hebben in het crossen extra kans maken op een plekje op de startlijst. Aru benadrukt ook zich goed te voelen bij zijn nieuwe ploeg Qhubeka ASSOS, voor hem gaat de focus nu weer naar de weg.