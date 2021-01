🎥 Kruijswijk gemotiveerd nu wél naar de Tour te gaan en te winnen: "Pogačar had niet sterkste team, maar won wel"

Steven Kruijswijk had er in de Tour van 2020 altijd bij moeten zijn en dat was ook het plan. Een valpartij in de Dauphiné besloot er anders over. Kruijswijk moest door een ontwrichte schouder verstek geven naar de Tour. Hij moest op de buis kijken hoe de ploeg dan ook nog naast de hoofdprijs greep.

"Na wat er vorig jaar gebeurd is, wil ik er zeker nog eens voor gaan", vertelt Kruijswijk in een interview van de ploeg. "Ik wil de ploeg helpen de Tour te winnen met mezelf of Primož Roglič . Ik vind het boeiend, net zoals vorig jaar." Hoe was het dan voor hem om van thuis naar de Tour te kijken? "Het was moeilijk om het op de tv te moeten bekijken. Het was wel een plezier om de ploeg te volgen."

De verwachting is dat Jumbo-Visma opnieuw een groot deel van de Tour naar zijn hand zal zetten. "Vorig jaar dachten we ook dat we de te kloppen ploeg waren in de Tour. Pogačar had niet het sterkste team, maar kon wel nog de Tour winnen. Ik denk dat de ploeg veel van vorig jaar heeft geleerd."

Hoe kijkt Kruijswijk nu zelf terug op 2020? "Voor mij was het een verloren jaar. Ik ben 33, het is dus lastig als je een jaar mist. Het is niet dat ik nog acht jaar te gaan heb in het wielrennen. Ik ben nu nog meer gemotiveerd om er van bij het begin in te vliegen."