Campenaerts over 1ste Omloop en kansen op de Spelen: "Ben realistisch, Wout en Remco er voor in de wieg gelegd"

Het nieuwe seizoen belooft een mix van allerlei dingen te worden voor Victor Campenaerts. Van Aert en Evenepoel zijn in principe de mannen voor de tijdrit op de Spelen, beseft hij. Het werk tegen de klok is echter lag niet de enige focus van Campenaerts in 2021.

Campenaerts wil ook in de koersen in lijn een volgende stap zetten en die weg loopt ook langs Vlaanderen. "Ik denk dat iedere Belg wel de ambitie heeft om eens over de kasseien te rijden in de Vlaamse koersen. Ik ben ook recent verhuisd naar Gavere. Dat leek mij het moment om de openingsklassiekers te rijden en te zien wat dat met zich meebrengt", verklaart Campenaerts.

Het zorgt er ook voor dat het begin van het seizoen heel anders uitziet. "Het zal een iets ander programma zijn dan andere jaren. Laat ons hopen dat dat programma ook kan doorgaan. Dat zal al niet helemaal het geval zijn, want het was gepland dat ik de Ruta del Sol zou rijden en die wedstrijd is al verplaatst."

Als corona het toelaat, staat Campenaerts op 27 februari aan de start van de Omloop. "Ik zou graag eerste Belg van de ploeg zijn", begint hij zijn relaas over de ambities daar met een grapje. "Dat zal iets volledig nieuw zijn voor mij. Ik ben een paar keer het parcours gaan verkennen. Ik ben daar zeer gemotiveerd voor, maar ik ben geen specialist. Het is iets nieuw, dus ik kan daar moeilijk een verwachting op kleven."

In de zomer zijn er de Olympische Spelen in Tokio. Campenaerts beseft dat het lastig wordt om daar bij te zijn. "Ik reken niet echt op de Spelen. Ik ben daar realistisch in, Wout en Remco zijn er voor in de wieg gelegd om daar de tijdrit te rijden en zijn ook betere wegcoureurs. Als één van hen zou uitvallen door blessure of ziekte, zou ik wel willen invallen."

DEUR OP EEN KIER VOOR WEGRIT

Campenaerts houdt zich dus klaar als de bondscoach hem nodig hebben, maar zet de medaillekansen van het land voorop. "Ik zou daar zeker niet willen rijden als iemand anders van België beter kan presteren." En zou hij eventueel willen gaan voor de wegrit alleen? "Als dit seizoen zou blijken dat ik daar een geschikte kandidaat voor zou zijn, zeker wel. Maar ik denk dat er in België al zes renners zijn die beter bergop rijden dan ik."