Gezien, teams die nog renners met inhoud zoeken? Bewonderenswaardige Vermote blijft zich afbeulen op solo-stage

Julien Vermote blijft zijn niet aflatende inzet om aan een ploeg te geraken demonstreren. Het contract van Vermote bij Cofidis werd niet verlengd en nadien bleef het wachten op een concreet voorstel van een ander team. Tevergeefs, maar Vermote geeft nog altijd niet op.

Daarom is hij ook op stage getrokken naar Calpe. Dat doen wel meer renners in deze periode van het jaar, maar dan gaat het om een ploegstage. Vermote zit zonder ploeg en in zijn geval is het dus een individuele stage. Zodat hij meteen klaar is om te koersen, moest hij nog een nieuwe ploeg vinden.

Een voorbeeldige ingesteldheid en het is niet enkel voor de schijn. Het is niet dat Vermote in Cape rap even op en af de fiets springt. Hij heeft op zijn sociale media de gegevens geplaatst van een trainingstocht die hij zondaf afwerkte. Het werd een rit van maar liefst 5 uur, 38 minuten en 28 seconden.

Zijn er ploegen die nog een renner kunnen gebruiken waar ze van op aan willen kunnen dat hij zijn inspanningen kan volhouden? Dan is Vermote een goede kandidaat. Hij legde een afstand af van 172 km en had een TSS-waarde van 332. Dat laatste cijfer duidt erop dat het een behoorlijk zware training was.