Toch opnieuw positiever geluid over WK veldrijden: "Geen uitbraak van Zuid-Afrikaanse variant in Oostende"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel die mekaar bestoken op het WK veldrijden: we gaan die sportieve strijd wellicht toch te zien krijgen. Het ziet er weer meer naar uit dat het WK zal zullen plaatsvinden. Burgemeester Tommelein trok dat in twijfel, maar ziet het nu positiever in.

Bart Tommelein, burgemeester van de organiserende stad Oostende, heeft bij VRT NWS een update gegeven over de stand van zaken. "We gaan sowieso nog nieuwe, verstrengde maatregelen voorstellen aan het expertenteam", zegt Tommelein.

GOED AFGESCHERMD PARCOURS

Afwachten wat die daar dan mee gaan doen, maar het WK 2021 lijkt niet in het gedrang te koemn. "Ik ben redelijk gerustgesteld omdat er geen uitbraak is van de Zuid-Afrikaanse variant in Oostende - die cijfers zijn deze nacht binnengekomen - en omdat ik ervan overtuigd ben dat dit een vrij goed afgeschermd parcours is waar niemand moet zijn die niet getest is."

Zelf zal hij niet naar het parcours afzakken om bijvoorbeeld medailles uit te delen. Dat is ook de boodschap: wie daar niet moet zijn, blijft er beter weg. "We dringen erop aan dat op de lijst van aanwezigen enkel de mensen staan die daar écht moeten zijn. Ik heb er redelijk vertrouwen in dat het goed zal aflopen."