Jong toptalent start met ambitie in de Giro: "Ik ga voor een plaats op het podium"

Komend seizoen wordt het in de Giro onder meer uitkijken naar Aleksandr Vlasov. De 24-jarige Rus kende vorig seizoen een goed wielerjaar en werd onder meer 11de in de Vuelta met een knappe tweede plaats op de Angliru.

Dit seizoen wil Vlasov bevestigen en de jonge Rus zal één van de hoofdrollen bij zijn ploeg krijgen in de Giro. "Ik denk dat het goed is om hoog te mikken. Ik deed het goed in de Vuelta en nu wil ik het goed doen in de Giro", vertelde Vlasov bij Cyclingnews.

Vlasov mikt zelfs op een plaats bij de eerste drie. "Ik ga voor een plaats op het podium. Ik wil winnen, maar alles hangt af van het koersverloop. Een podium zou een goed resultaat zijn voor mij en de ploeg", aldus Vlasov.