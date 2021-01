Landgenoot maakt indruk bij AG2R-Citroën met straffe test: "Nu nog tonen in de wedstrijden"

Naast Greg Van Avermaet heeft nog een andere Belgische renner de overstap gemaakt naar AG2R-Citroën. Zo zal ook Gijs Van Hoecke een belangrijke rol spelen voor de wielerformatie. Oliver Naesen is alvast onder de indruk van Van Hoecke.

Vorige week stond er namelijk een test van drie minuten op het programma bij AG2R-Citroën en daarbij zou Gijs Van Hoecke 100 watt meer getrapt hebben dan Naesen. "Het was inderdaad zeer goed, maar het is persoonlijk en je mag het eigenlijk niet vergelijken. Ik weeg bijvoorbeeld meer dan een klimmer", vertelde Van Hoecke in een interview bij Sporza.

Met Oliver Naesen was de test wel beter dan de test van een renner met een gelijkaardig profiel. "Het is wel een boost, maar ik ga hierdoor niet meer wedstrijden winnen. Ik ben blij dat ik progressie maak en nu moet ik het nog laten zien in de koersen."

Gijs Van Hoecke start zelf met ambitie in bepaalde wedstrijden. "We komen zonder een echte kopman aan de start in de GP Samyn en daar zal ik mijn eigen kans mogen gaan. Ik ben er zeker van dat ik mee kan doen voor de overwinning. Het is een mooie kans."