Volgens Thijs Zonneveld is kans groter dat Dumoulin stopt dan dat hij terugkeert: "Kans vooral heel groot dat hij stopt als ronderenner"

Wat met Tom Dumoulin? De Nederlander gaf enkele dagen geleden mee dat hij tijdelijk zal stoppen met wielrennen, maar het is nog niet duidelijk of hij wel gaat terugkeren in het peloton.

In De Tribune van Sporza gaf Thijs Zonneveld meer uitleg over de keuze van Tom Dumoulin. "Je ziet dat Dumoulin meer en meer moest winnen van de ploeg, de sponsoren en van zichzelf. Hij verloor meer en meer het plezier in het fietsen", aldus Zonneveld.

Volgens Zonneveld zal Dumoulin niet meer als kopman te zien zijn in een grote ronde. "Ik denk dat de kans heel groot is dat hij stopt als ronderenner. Hij heeft nooit de ambitie gehad om een grote ronde te winnen en het is hem gewoon overkomen door onder meer zijn zege in de Giro. Daarna verwachtte iedereen dat hij de Tour de France ging winnen."

Als Dumoulin zou terugkeren, is het dus niet meer met de ambitie om een grote ronde te winnen denkt Zonneveld. "Als hij zou terugkeren, is het volgens mij voor de tijdritten en om ritten te winnen in de grote rondes", vertelde de Nederlander.