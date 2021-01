🎥 Typisch Sagan... een valpartij op zijn verjaardag: "Daardoor voel ik me 'alive', dus dat is goed"

Natuurlijk moest dit Peter Sagan weer overkomen. De drievoudig wereldkampioen vierde dinsdag zijn 31ste verjaardag en kreeg van zijn vele fans natuurlijk verjaardagswensen opgestuurd. Hij kwam dan ook met een bedankje op sociale media, maar had nog ander nieuws.

Peter Sagan had zo zijn eigen manier om zijn verjaardag door te brengen. "Ik hem een mooi ritje van zes uur gemaakt, in mooi weer." Alleen: tijdens die rit, uitgerekend op zijn verjaardag dus, is hij ten val gekomen. "Ik heb een paar nieuwe schrammen. Daardoor voel ik me 'alive', dus dat is goed", ging hij er in zijn eigen stijl mee om.

Sagan bleef ondanks zijn val dus goedgezind. In elk geval is het wel een verjaardag om in te kaderen. "Ik ga deze dag zeker blijven herinneren", aldus de Slovaak. "Ik weet niet of ik dit als een verjaardagscadeau moet beschouwen", schreef hij bij zijn post op Instagram. Sagan laat alvast weten dat het op die schrammen na wel goed met hem gaat.