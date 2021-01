Lefevere neemt het op voor Remco Evenepoel

Tom Dumoulin liet afgelopen weekend weten dat de fiets even aan de kant gaat. De Nederlander kan moeilijk met de druk en hoge verwachtingen om.

In de podcast ‘De Tribune’ ziet Hans Vandeweghe van De Morgen gelijkenissen met de situatie van Remco Evenepoel. "En die verwachtingen zijn voor Remco Evenepoel in Vlaanderen nog een beetje groter dan wat Tom Dumoulin overkomen is", zegt Vandeweghe.

"Daar gaat hij nu nog mee om, maar zijn blessure herstelt voorlopig niet. Iedereen verwacht dat hij de Giro wint, nu is de vraag of hij kan meedoen. De druk is gigantisch. Ik heb altijd een beetje gevreesd voor die druk op Remco. Iedereen denkt: dit is de nieuwe Eddy Merckx. Maar we zouden wel eens van een kale reis kunnen thuiskomen in België."

"Bij Evenepoel zie ik wat ik soms ook een beetje bij Thibau Nys zie: doe je niet al een beetje te veel, maak je je niet al een beetje te druk op voorhand? Pas er toch maar mee op. Evenepoel staat nu door zijn revalidatie met de beide voeten op de grond en het moet verschrikkelijk zijn dat iedereen kan fietsen en hij niet."

"Maar als die blessure in 6 maanden zo slecht genezen is, dan vraag ik me af of het de komende weken ineens zo veel beter zal gaan."

Update: Patrick Lefevere heeft in een tweet kritisch gereageerd op de uitlatingen over Evenepoel. De CEO van Deceuninck-Quick.Step roept op om hem met rust te laten.