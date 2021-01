🎥 De topfavorieten 3 dagen vooraf: Van der Poel vlamt al door het Oostendse zand, Van Aert in het hotel van de Belgen

Nog drie dagen en dan gaan Mathieu van der Poel en Wout van Aert met mekaar de strijd aan op het WK veldrijden in Oostende. In de dagen vooraf zitten ze natuurlijk niet stil. Ook vandaag zijn de twee topfavorieten reeds gespot aan de kust.

Mathieu van der Poel wil geen tijd verliezen. Hij is het WK-parcours al eens gaan verkennen. Zijn ploeg Alpecin-Fenix deelde op Twitter al een filmpje van Mathieu van der Poel die met broer David op pad is in het Oostendse zand. Uiteraard vertegenwoordigen zij zondag wel de Nederlandse selectie.

In het filmpje is alvast te zien hoe Mathieu op indrukwekkende door een zandstrook vlamt. Als hij dat zondag even goed kan doen een hele cross lang, is de kans groot dat hij zijn derde wereldtitel op rij pakt. Al zal Wout van Aert daar ook wel iets over te zeggen hebben.

Welcome at the team hotel 👋#Ostend2021 pic.twitter.com/95SjrWuTMC — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) January 28, 2021

Wout van Aert is ook al in Oostende. Hij is, net als de andere veldrijders-en rijdsters die uitkomen voor ons land, aangekomen aan het hotel waar het hele Belgische team in afzondering gaat. Kwestie van ook de voorbereiding op het WK coronaproof te laten verlopen.