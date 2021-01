CPA-voorzitter is duidelijk: "Ik hoop dat hele groep Groenewegen zal verwelkomen met vriendschap en begrip"

Nog enkele maanden schorsing te gaan en dan kan Dylan Groenewegen weer echt wielrenner worden. Gianni Bugno, de voorzitter van rennersbond CPA, heeft hieromtrent een verklaring verspreid. Hij is van mening dat Groenewegen recht heeft op een tweede kans.

"Ik heb gelezen over de bedreigingen aan het adres van Dylan Groenewegen naar aanleiding van het incident in de Ronde van Polen en vernam via de pers dat hij bewaking kreeg van de politie, die het ergste vreesde voor hem en zijn familie. Wat gebeurd is, is ontoelaatbaar en onfatsoenlijk", zegt Bugno in zijn verklaring.

© photonews

Naast Groenewegen zijn er ook andere verantwoordelijken, oordeelt hij. "We moeten met de vinger wijzen naar de gevaarlijke hekken, die de ernst van de val bepaald hebben, met de meest serieuze gevolgen voor Fabio Jakobsen. Dylan heeft een fout gemaakt en daar heeft hij een prijs voor betaald. Ik hoop dat de hele groep hem zal ontvangen met vriendschap en begrip, eens hij zijn straf heeft uitgezeten."

De CPA gaat binnenkort samen zitten met de UCI. "Het eerste punt bovenaan onze lijst is dat dranghekken gecertifieerd moeten worden. Zij moeten dienen als bescherming voor de atleten, die in het heetst van de strijd ook fouten kunnen maken. Dat is helaas wat gebeurd is bij Dylan op 5 augustus van vorig jaar. Als beweging moeten we alles doen om de veiligheid van events en van de hoofdrolspelers te verzekeren."