Haussler is er zondag ook bij en denkt dat het 50/50 is voor wereldtitel: "Mathieu en Wout verpletteren hele peloton"

Genoeg wegrenners die deelnemen aan het WK veldrijden, met ook ene Heinrich Haussler op de startlijst. Van der Poel en Van Aert zijn natuurlijk de meest bekende namen die veld en weg combineren, maar ook Haussler wijkt al eens uit naar de cross en heeft dus ook het WK op zijn programma staan.

Zijn mening over het veldrijden heeft hij door zijn eigen ervaringen al bijgestuurd. "Voordat ik begon te crossen dacht ik dat veldrijders een maandje samen kwamen rijden in de velden, maar het zijn echte gladiatoren", zegt Haussler aan Sporza. "Ik ben trouwens niet enkel onder de indruk van Mathieu en Wout, maar ook van de crossers van de tweede rij zoals Toon Aerts, Quinten Hermans en Eli Iserbyt."

De inspanningen uit het veld komen ook goed van pas op de weg. "De voordelen die je uit de cross haalt zijn enorm. Volgende maand word ik 37. Naarmate je ouder wordt, boet je aan kracht en explosiviteit in. Dat zijn eigenschappen die je nodig hebt in de klassiekers en de sprints. Voor de klassieker-renners is veldrijden de beste voorbereiding. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Mathieu en Wout, ze verpletteren het hele peloton."

VOLGEND SEIZOEN PROFESSIONELER

In het kamp-Haussler is er wel nog werk aan om in de cross alles op punt te zetten. "Vanaf volgend seizoen zullen we het waarschijnlijk wat professioneler aanpakken, met een mecanicien en wat meer ondersteuning in de materiaalpost. Nu spuit ik bijvoorbeeld zelf nog mijn fiets af na de cross."

En wat denkt hij over de strijd om de wereldtitel? "Het is geweldig om het verschil te zien van week tot week tussen Wout en Mathieu. In Dendermonde zet Van Aert Van der Poel op 2 minuten. Een week later rijdt Van der Poel iedereen in de vernieling in Hulst. Het is moeilijk om te zeggen wie zondag zal winnen. Ik schat de kansen fiftyfifty in voor Wout en Mathieu."