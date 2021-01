Primož Roglič laat even in zijn ziel kijken: "Een andere tactiek was tegen Pogačar ook nooit genoeg geweest"

Primož Roglič is niet de man van de ellenlange verhalen. Toch laat hij bij een terugblik op de Tour van vorig jaar blijken wat hij echt denkt. Zelfs met een andere aanpak van zijn ploeg Jumbo-Visma denkt hij niet dat hij Pogačar had kunnen verslaan.

In de Franse krant L'Équipe heeft Roglič het over de ontgoocheling over zijn tweede plaats in de Tour. Al kon hij dat zelf wel plaatsen. "Als je uiteindelijk alles hebt gedaan wat je kunt, moet je de uitslag accepteren. De nederlaag was zwaar, maar meer voor de mensen om mij heen dan voor mezelf."

Ik blijf niet lang nadenken over een resultaat

Opvallend hoe snel hij de switch maakte en nadien nog Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta won. "Ik blijf niet lang nadenken over een resultaat. Ik heb er nooit aan gedacht om de fiets even langs de kant te laten na de Tour. Ik ben 31. Ik zal niet eeuwig zo goed blijven, dus ik wil hiervan profiteren."

Blijft wel een feit dat Jumbo-Visma in de Tour dag na dag met zijn allen op kop reed. Zo hebben ze misschien ook Pogačar in een zetel richting Parijs gebracht? "Dat was nu eenmaal onze tactiek. We hadden het gevoel dat dit onze verantwoordelijkheid was. Met een andere aanpak had ik ergens misschien nog wat seconden kunnen pakken, maar het was nooit genoeg geweest tegen Pogačar."