VOORBESCHOUWING WK VELDRIJDEN: Wie wordt wereldkampioen? Mathieu van der Poel of toch Wout van Aert?

Alle fans van het veldrijden kijken reikhalzend uit naar zondag, want dan staat het wereldkampioenschap op het programma. De grote favorieten zijn uiteraard Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Wie wordt wereldkampioen veldrijden bij de elite mannen? Het is dit seizoen zeer lastig te voorspellen. Wout van Aert heeft zijn voet namelijk meermaals naast die van Mathieu van der Poel kunnen zetten en in Oostende vindt van Aert misschien wel een parcours dat hem beter zou moeten liggen.

© photonews

Er zijn wel wat technische passages, maar die zouden niet lastig genoeg mogen zijn om van Aert in de problemen te brengen. Daarnaast is van Aert sterker dan van der Poel in het zand, maar als de Nederlander in vorm is, zal het niet makkelijk worden voor onze landgenoot om van der Poel uit zijn wiel te krijgen.

En wat met de outsiders? Het parcours in Oostende is perfect op maat van zandspecialist Laurens Sweeck. Hij is dan ook de favoriet om mee op het podium te eindigen. Toch moet er ook nog andere renners gekeken worden.

© photonews

Zo heeft Tom Pidcock er een uitstekend seizoen opzitten en lijken ook Toon Aerts, die de laatste weken sterker wordt, en Michael Vanthourenhout enkele kanshebbers te zijn om mee op het podium te eindigen.

Tenslotte is het ook uitkijken naar de comeback van Zdeněk Štybar. De 35-jarige Tsjech zal in Oostende te zien, maar het is niet echt duidelijk wat zijn ambities zijn. Toch is Štybar een renner die we altijd in de gaten moeten houden.

ONZE STERREN VOOR WK VELDRIJDEN ELITE MANNEN:

*** Mathieu van der Poel - Wout van Aert

** Laurens Sweeck

* Tom Pidcock, Michael Vanthourenhout, Toon Aerts