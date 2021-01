VOORBESCHOUWING WK VELDRIJDEN: Hongaars toptalent Vas neemt het bij U23 dames op tegen oranje enclave

Vier categorieën komen aan bod op het WK veldrijden. De U23 bij de dames zijn zondagmiddag het voorproefje voor de hoofdschotel: de elite bij de mannen. Voor de deelneemster van het kampioenschap voor dames beloften telt vooral hun koers natuurlijk. Krijgen we een Hongaarse of Nederlandse winnares?

De kans is toch heel groot dat het één van die twee is. Zondag om 13u30 gaan de beloften bij de dames van start. Kata Blanka Vas wil haar trui van Hongaarse kampioene wel inruilen voor een regenboogtrui. Daar tegenover staat dat Nederland meerdere troeven kan uitspelen in de strijd om goud.

KATA BLANKA VAS

Vas was vorig jaar goed voor zilver op het WK voor U23 en lijkt klaar om nog een positie op te schuiven. Wanneer de grote namen ontbreken komt zij zelfs al in beeld bij de elite voor winst. In Gullegem en Bredene won ze met overmacht. Daarnaast was ze in alle Wereldbekercrossen goed voor een top 10 en zelfs driemaal was het top 5.Wie haar wil kloppen, zal van sterke huize moeten zijn.

ORANJE

Nederland brengt wel enkele getalenteerde dames aan de start die daartoe misschien in staat zijn. Manon Bakker heeft zich echt wel al bij de ruime top in het damesveldrijden geschaard, met zelfs een podiumplaats in Hamme én in de Wereldbekercross in Overijse. Dan moet je je bij de beloften ook wel kunnen laten gelden. De vorm is daar om wereldkampioene te worden.

© photonews

Als Bakker het niet doet voor Nederland, kan Van Empel het nog altijd doen. Amper 18 jaar, in een niet zo ver verleden nog voetbalster en nu al kandidaat-wereldkampioene. Ook zij heeft tussen de elite al goed haar mannetje gestaan, met vier top vijf-noteringen. Is dit toptalent nu al ruim genoeg om te oogsten?

© photonews

En wat met Shirin van Anrooij? Was zeker een grote kandidate geweest, ware het niet dat ze door een val in Tabor met een hele diepe wonde zat, met twee operaties die volgden. Van Anrooij herstelde wel tijdig om het WK te kunnen rijden.

OOK REKENING HOUDEN MET KAY

Gewoon een goeie cross rijden zal de insteek zijn, maar wet een talent als Van Anrooij weet je nooit. Daarnaast is er ook nog altijd Puck Pieterse die zeker ook een goede uitslag kan rijden. Kan het dat zowel Hongarije als Nederland er naast grijpen? Dat zou dan willen zeggen dat Anna Kay voor de verrassing zorgt. Ook nog altijd maar 21 en de medaillehoop bij de dames U23 voor het Verenigd Koninkrijk.

ONZE STERREN VOOR HET WK VELDRIJDEN BIJ DE DAMES BELOFTEN:

*** Manon Bakker - Kata Blanka Vas

** Fem van Empel

* Shirin van Anrooij - Anna Kay - Puck Pieterse