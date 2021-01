Medailleklassement WK veldrijden: oranje golf levert acht medailles op, België doet het met drie stuks

Aan het eind van een wereldkampioenschap is het ook altijd kijken hoeveel medailles naar welke landen gaan. Na Oostende 2021 is het in elk geval duidelijk: Nederland heeft dit kampioenschap gedomineerd, met viermaal goud en acht medailles in het totaal.

Uitslagen HEREN U23 1. Pim Ronhaar (Ned)

2. Ryan Kamp (Ned) 8"

3. Timo Kielich (Bel) 14" DAMES ELITE 1. Lucinda Brand (Ned)

2. Annemarie Worst (Ned) 8"

3. Denise Betsema (Ned) 19" © photonews DAMES U23 1. Fem van Empel (Ned)

2. Aniek van Alphen (Ned) 3"

3. Kata Blanka Vas (Hon) 9" HEREN ELITE 1. Mathieu van der Poel (Ned)

2. Wout van Aert (Bel) 37"

3. Toon Aerts (Bel) 1'24" © photonews Medailles 1. NEDERLAND (8 medailles - 4x goud) 2. BELGIË (3 medailles - 0x goud) 3. HONGARIJE (1 medaille - 0x goud) Slechts drie landen wisten op dit wereldkampioenschap eremetaal te rapen.