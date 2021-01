Bondscoach geeft aan waar Van Aert lek rijdt en erkent dat eindbalans aankomt: "Liever één gouden medaille erbij"

De Belgische oogst op het WK veldrijden is drie medailles. Daar zit geen gouden bij. Bondscoach Sven Vanthourenhout had op net dat tikkeltje meer gehoopt. De Nederlanders komen in België alle titels pakken. Geen pretje, daar doet Vanthourenhout ook niet flauw over.

Bij de heren elite was vooral de leegloper bij Van Aert achteraf een thema. "Als we twee en drie waren na een strijd die rechttoe rechtaan was, was ik niet meer dan tevreden geweest. Nu is het een wat wrang gevoel omdat Wout redelijk lang lek rijdt in een positie die toch niet oncomfortabel was. Dat kost ook wel krachten."

Vanthourenhout gaf extra toelichting bij de plek waar Van Aert lek reed. "Blijkbaar na de eerste post al, na het opdraaien van de sintelbaan." Dan is het nog een heel eind tot aan de volgende materiaalpost. "Ik moet er geen tekening bij maken. Dan verlies je dertig seconden."

MENTAAL OVERWICHT

Heel even wekte Van Aert de indruk dat een ommekeer er nog in zat. "Hij kwam nog eens tot op vijf seconden. Dan werd het zes, zeven, acht en dan weet je dat het gedaan is. Het mentaal overwicht helt dan weer naar Mathieu toe."

De eindbalans is zeer helders: vier crossen, vier wereldtitels voor de Nederlanders. "Ik ga niet zeggen dat het verrassend is dat ze vier titels nemen. Dat komt natuurlijk aan. Dat ze veel medailles zouden pakken is logisch. Je hebt twee damescategorieën die ze sowieso domineren. Ik ben de eerste om Gerben de Knegt te feliciteren. Hij levert goed en knap werk. Ook hij verdient die pluim."

IEDEREEN OP ZIJN PLEK

Wat is de conclusie als je enkel de focus legt op het Belgische kamp? "Er was niemand die zich echt heeft overtroffen. Uiteindelijk zit iedereen gewoon op zijn plek. Ik had liever één gouden medaille erbij gezien en bij de beloften nog net iets meer. Je ziet dat ze daar met vier-vijf kort tegen mekaar zitten. Daar had ik liever nog eentje van op het podium gezien."