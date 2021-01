Van der Poel na 4 op 4: "Sterkste in 2de deel, weet dat Wout nooit opgeeft" en "Misschien verdient bondscoach opslag"

Een gelukzalige lach op het gezicht van Mathieu van der Poel. Wereldkampioen worden went nooit. Met zijn wereldtitel bezorgde hij Nederland een perfecte 4 op 4 in Oostende. Dat is ook een rapport waar bondscoach De Knegt wel mee thuis kan komen. "Misschien verdient hij opslag", lacht Van der Poel.

Een goede beurt maken op het zand was een vereiste om in Oostende wereldkampioen te worden. "Ik heb niet gezien hoe Wout door het zand reed. Zelf voelde ik me beter en beter worden. De goede sporen waren al weg na de eerste ronden. Ik wilde niet te dicht bij het water rijden. Ik reed niet de beste eerste drie ronden, maar mijn tweede deel was best goed", zei Van der Poel over zijn wedstrijd.

De leegloper bij Van Aert was een belangrijk moment in het kampioenschap. "Zonder die lekke band voor Wout zou ik ook teruggekomen zijn, denk ik. Wel kon het dat we dan een andere koers kregen. Spijtig dat het geen eerlijk gevecht was tussen ons beiden. Ik heb mijn deel van de pech al gehad op de WK's."

NIET HET MOMENT OM TE WACHTEN

Verrassend toch dat Van Aert op die omloop lek reed. "Het was geen parcours waarop je veel lekke banden kon hebben. De druk op de banden was niet groot. Ik was aan het naderen en zag dat er iets mis was en hij plat stond. Dan was het natuurlijk niet het moment om te wachten."

Niet dat Van der Poel toen al zegezeker was. "Ik weet dat Wout nooit opgeeft. Het gaatje was toen nog niet al te groot. Eén fout maken in het zand en hij zat terug in mijn wiel. In het tweede deel van de cross was ik de sterkste van de twee." Dat zal Gerben de Knegt ook graag gezien hebben. "We hebben nu een gouden coach. Misschien verdient hij wel opslag."

GEEN WK-GEVOEL

Op de virtuele persconferentie zat Van der Poel er wel tevreden bij, maar de vreugde spatte er niet echt van af. Het was alsof hij zomaar een zoveelste cross had gewonnen. "Het voelt ook zo. Er is geen echt WK-gevoel en er is geen publiek, maar ik ben zeker wel blij.".