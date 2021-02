Ineos trommelt zijn sterren op voor Ster van Bessèges: ook Bernal na verandering van plannen van de partij

De Ster van Bessèges is voor vele ploegen de eerste rittenkoers van het jaar en dat is voor Ineos niet anders. De Grenadiers halen meteen het zware geschut boven. De ploeg waarmee het in Frankrijk aan de start verschijnt mag gezien worden.

"Koers 1. Laten we fun hebben." Met die boodschap kondigt Ineos zijn selectie voor de Ster van Bessèges aan. Het mag duidelijk zijn: ze hebben er zin in bij Ineos en zo hoort het ook. Zeker als de grote namen erbij zijn en dat is effectief het geval. Twee voormalige Tourwinnaars, een Tourritwinnaar uit 2020 en een renner die datzelfde jaar domineerde in het werk tegen de klok: Ineos brengt hen allen aan de start. Geraint Thomas, Egan Bernal, Michal Kwiatkowski en Filippo Ganna gaan de Ster van Bessèges rijden. Bij Bernal stond eerst de Ronde van Valencia op het programma, maar die werd afgelast. 2021. Race 1️⃣. Let's have some fun 👊 pic.twitter.com/X8w8Zd2nN9 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 1, 2021 Verder wordt de selectie nog aangevuld door de Britten Owain Doull en Ethan Hayter en de Italiaan Salvatore Puccio. Voor de vernoemde renners is het woensdag hun eerste koersdag uit 2021.